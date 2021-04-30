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Spor

Hatayspor, Beşiktaş maçına hazır

Atakaş Hatayspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı. Hatayspor'da sakatlığı devam eden Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı Muhammed Kamara ve Isaac Sackey, karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA30 Nisan 2021 Cuma 20:55 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 20:55
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 39. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maç için Hatay'daki hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde yardımcı antrenör Özhan Pulat yönetiminde çalıştı.

Yaklaşık bir saat süren idmanda futbolcular, taktik ve 5'e 2 top kapma ile dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Kentteki hazırlıklarını tamamlayan bordo-beyazlılar, hava yolu ile İstanbul'a hareket edecek.

Hatayspor'da sakatlığı süren Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı Muhammed Kamara ve Isaac Sackey, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

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