İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2022 Cuma / 15 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7763
  • EURO
    16,3099
  • ALTIN
    917.678
  • BIST100
    2138.02
Spor

Hatayspor, Beşiktaş maçına hazır

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Hatayspor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA18 Mart 2022 Cuma 16:21 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 16:21
ABONE OL

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, top kapma ve taktik çalışması yaptı.

Vodafone Park Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.