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Spor

Hatayspor, Boupendza'yı Krasnodar'a sattı

Hatayspor'un golcü oyuncusu Aaron Boupendza, Krasnodar'a transfer oldu. Hatay'da bulunan Rus takımının temsilcileri, bordo beyazlı yönetimin isteğini kabul etti ve Boupendza'yı sezon sonu için 8 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında transfer etti.

DHA23 Şubat 2021 Salı 16:01 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 16:04
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Sezonun devre arasında Süper Lig ekiplerinin de almak istediği Aaron Boupendza Rusya Ligi takımlarından Krasnodar'a gidiyor.

Hatay'da bulunan Rusya temsilcisinin yöneticileri, Atakaş Hatayspor'un isteğini kabul etti ve golcü futbolcunun transferi gerçekleşti. İlk teklif olarak 8.5 milyon Euro önerilen rakamın daha sonra revize edildiği ve tarafların el sıkıştığı belirtildi. Resmi açıklama 16.00'da yapılacak.

Yapılan anlaşmaya göre;

-Bonservis bedeli olarak 8 milyon Euro ödenecek

-Bir sonraki satıştan Hatayspor %20 daha alacak

-Boupendza sezonu Hatayspor'da tamamlayıp Haziran ayında Krasnador'a geçecek

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