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Spor

Hatayspor Brezilyalı stoper Pablo Santos'u kiraladı

Süper Lig'in yeni takımlarından Hatayspor, Braga'nın Brezilyalı stoperi Pablo Santos'u kiraladı.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:41 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:41
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Hatayspor, Portekiz'in Braga takımında forma giyen Brezilyalı stoper Pablo Santos'u sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Hatayspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezonlarda Portekiz ekiplerinden Braga’da stoper olarak görev yapan 28 yaşındaki Brezilya’lı futbolcu Pablo Santos ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı. Erzurum’da kamp yaptığımız otelde gerçekleşen imza törenine Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Ailemize ve Pablo Santos’a hayırlı olsun."

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