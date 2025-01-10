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Spor

Hatayspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Süper Lig'in 19. haftasında Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Hatayspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

IHA10 Ocak 2025 Cuma 15:08 - Güncelleme:
Hatayspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Mersin'de Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Erdemli Atış Poligonu'nda, Sportif Direktör Yılmaz Bal, yardımcı antrenör Gökhan Alaş, U19 takımı antrenörleri Akan Karasu, Deniz Haydaroğlu, kaleci antrenörü Mehmet Öz ve analiz performans antrenörü Şirin Yılmaz yönetiminde 1 saat süren antrenmanda dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Hatayspor'da Cengiz Demir'in kırmızı kart cezalısı olduğu, Jonathan Okoronkwo'nun ise sakatlığının devam ettiği belirtildi.

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