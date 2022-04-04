Hatayspor evinde Adana Demirspor ile yenişemedi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor, kendi sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Öte yandan Hatayspor'da Medhi Boudjemaa uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı

Bu sonucun ardından Hatayspor 48, Adana Demirspor ise 49 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Adana Demirspor ise kendi sahasında Altay'ı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada sol kanattan Vargas'ın ceza sahası içine yaptığı ortada altıpas önünde Balotelli'nin sert vuruşunda, kaleci Munir topu son anda kornere gönderdi.

8. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada kale önünde topu önünde bulan Bjarnason'un vuruşunda, kaleci Munir meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada sol kanattan Benzia'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Diouf'un kafa vuruşunda, top direğin üstünden dışarı gitti.

23. dakikada sağ kanattan topu ceza sahası önüne kadar getiren Akintola'nın pasında, ceza sahası içinde topa vuran Bjarnason'un şutunda, top direğin üstünden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

57. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Berkay Özcan'ın pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Trezeguet, sol çaprazdan sert vurdu, üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

70. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Kenan Özer'in sağ kanattan yaptığı ortada, altıpas önünde Tetteh kafayı vurdu, üst direğe çarpan top auta çıktı.

75. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sağ kanattan Serdar'ın altıpas önüne kestiği topa Atabey yakın mesafeden kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.

77. dakikada Medipol Başakşehir net bir fırsatı kullanamadı. Aleksic'in arka direğe gönderdiği topu Serdar Gürler kontrol etti. Rakibinden topu kurtaran Serdar yakın mesafeden şutunu çekti, top kaleci Ertaç'tan döndü. Serdar bir kez daha sert vurdu, bu kez de meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

82. dakikada ev sahibi takımın sol kanattan gelişen atağında Deniz Türüç ceza sahasına girdi. Altıpas önüne yerden gönderdiği topa Atabey ayak içiyle vurdu, kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Candaş Elbil, Ömer Tevfik Özkoç

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan (Dk. 71 Emre Çolak), Deniz Türüç (Dk. 88 Mahmut Tekdemir), Aleksic (Dk. 88 Pizzi), Trezeguet (Dk. 71 Serdar Gürler), Okaka (Dk. 64 Atabey Çiçek)

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Kenan Özer, Haddadi, Campi, Karim Hafez (Dk. 90 Berat Yaman), Azubuike (Dk. 90 Awuku), Mustafa Eskihellaç (Dk. 90 Mert Miraç Altıntaş), Dicko, Donsah (Dk. 86 Atakan Müjde), Mounir (Dk. 64 Nshimirimana), Tetteh

GOL: Dk. 26 Aleksic (Medipol Başakşehir)

SARI KART: Dk. 65 Tetteh (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)