Hatayspor evinde farklı kazandı

Spor Toto Süper Lig 38. ve son haftasında Hatayspor, Giresunspor ile karşı karşıya geldi.
Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 44 ve 81. dakikalarda El Kaabi, 55. dakikada Bertuğ ve 66. dakikada Kahraba kaydetti. Konuk ekibin tek golünü 24. dakikada Hayrullah Bilazer attı.
Giresunspor'da Hakan Keleş, 69. dakikada kırmızı kart gördü.
Alınan bu sonucun ardından Hatayspor ligi 53 puanla 12., Giresunspor ise 45 puanla 16. sırada noktaladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada sol kanattan Hatayspor'un geliştirdiği atakta Adekugbe'nin ceza sahası içine yerden gönderdiği topa El Kaabi'nin şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
24. dakikada konuk ekip öne geçti. Mehmet Umut Nayir'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Hayrullah Bilazer'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
34. dakikada Kahraba'nın ceza sahası içerisine yaptığı ortaya El Kaabi'nin kafa vuruşunda, top üsten az farkla dışarı çıktı.
36. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde serbest vuruş kullanan El Kaabi'nin sert şutu kaleci Onurcan Piri'den döndü. Savunma dönen topu uzaklaştırdı.
41. dakikada Onur Ergün'ün sol kanattan altıpas içine gönderdiği ortada El Kaabi'nin röveşata vuruşunda, top direğin üstünden dışarı gitti.
44. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Kahraba'nın ara pasında Onurcan Piri ile karşı karşıya kalan El Kaabi'nin şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın ceza sahasına girerek sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Munir iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı.
50. dakikada Hatayspor'un geliştirdiği atakta Sadık Baş'ın ceza sahası çizgisi üzerinden çektiği sert şutta, kaleci Onurcan Piri son anda topu kornere çeldi.
54. dakikada ev sahibi Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Kahraba'nın ceza sahası içine yaptığı ortada Bertuğ Özgür Yıldırım, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
64. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası önü sol çaprazda topla buluşan Kahraba'nın çektiği sert şutta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1.
68. dakikada GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, maçın hakemi Ali Balabıyık'ı maçta verdiği karardan dolayı alkışla protesto edince, kırmızı kartla tribüne gönderildi.
80. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın pasında kaleci Göktan Cörüt ile karşı karşıya kalan El Kaabi'nin şutunda, top ağlara gitti: 4-1.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
STAT: Yeni Hatay
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Esat Sancaktar, Murat Altan
ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir, Sadık Baş (Dk. 82 Burak Can Çamoğlu), Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe (Dk. 82 Engin Can Aksoy), Onur Ergün, Boudjemaa, Benzia (Dk. 77 Muhammed Mert), Lobjanidze (Dk. 46 Bertuğ Özgür Yıldırım), Kahraba (Dk. 65 Eray Akar), El Kaabi
GZT GİRESUNSPOR: Onurcan Piri (Dk. 52 Göktan Cörüt), Zeki Yavru, Hayrullah Bilazer, Fatih Yılmaz, Barış Gün (Dk. 58 Kasım Alperen Köşker), Metin Caner Albayrak (Dk. 52 Şahin Dik), Anıl Yiğit Çınar, Traore, Mehmet Umut Nayir (Dk. 90+2 Kaan Efsun Yılmaz), Furkan Kütük, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 90+2 Emre Nizam)
GOLLER: Dk. 24 Hayrullah Bilazer (GZT Giresunspor), Dk. 44 ve 80 El Kaabi, Dk. 54 Bertuğ Özgür Yıldırım, Dk. 64 Kahraba (Atakaş Hatayspor)
KIRMIZI KART: Dk. 68 Hakan Keleş (Teknik direktör) (GZT Giresunspor)
SARI KART: Dk. 35 Furkan Kütük (GZT Giresunspor)