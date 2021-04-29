Hatayspor: Federasyon yarın maçı iptal ederse biz de ona uyarız

AA 29 Nisan 2021 Perşembe 18:56 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 18:56

Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, AA muhabirine, 1 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacakları maçın bir sonraki güne ertelenmesi için siyah-beyazlı yöneticilerin kendilerini aradığını, durumun teknik heyet ve yöneticilerle görüşüldüğünü belirtti.

Maç için önceden yapılan planlamalar ve federasyon kararı dolayısıyla teklifi kabul etmediklerini aktaran Vardı, "Bizimle alakalı bir şey değil. Federasyonun önceden almış olduğu karar. Takımımız uçak ve otel rezervasyonlarını yaptırmış, çarşamba günü oyuncularımıza hocamız dinlenmek için izin vermiş ve hedefine kilitlenmiştir. Sonradan bu teklif gelince bunu kabul etme şansımız yok. Çünkü her türlü hazırlığı yapmışız. Bizden kaynaklanan bir şey değil." diye konuştu.



Vardı, cumartesi günü sahaya çıkarak 3 puan almak için ellerinden gelen mücadeleyi göstereceklerini ifade etti.

Federasyonun Beşiktaş ile yapacakları maçı ertelemesi halinde karara uyacaklarını dile getiren Vardı, şunları kaydetti:

"Hatayspor'un Sergen hocayı mutlu etme misyonu ve vizyonu yok. Çıkarız yeniliriz, yeneriz. Beşiktaş camiasını çok seviyoruz. Taraftarlarını da çok seviyoruz. Düşüncemiz ligde ilk 5'e girmek. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Federasyon yarın iptal eder biz de ona uyarız. Bütün takımlar zor şartlarda futbol oynuyor. Hele Anadolu kulüplerinin daha da zor şartları var. Dolayısıyla biz Sergen hocanın açıklamasını, erken şampiyonluk havasına girmesine veriyoruz."