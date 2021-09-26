26 Eylül 2021 Pazar 15:09 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 15:56

Süper Lig'in 7. hafta maçında Hatayspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Yeni Hatay Stadı'nda saat 16.00'da başlayan Hatayspor - Fenerbahçe maçını Abdülkadir Bitigen yönetiyor.

HATAYSPOR: 0 - FENERBAHÇE: 0

İLK 11'LER

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Sarı lacivertli takımda Mesut Özil yedekler arasında. Teknik direktör Vitor Pereira, Pelkas ve Osayi Samuel'i de ilk 11'de tercih etmedi.

FENERBAHÇE: Altay, Min-Jae, Szalai, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Ferdi, Muhammed, Valencia, Rossi, Berisha

Yedekler: Berke, Meyer, Mesut Özil, Pelkas, Serdar Dursun, Osayi Samuel, Arda Aksoy, Crespo, Burak Kapacak, Fatih Yiğit

Hatayspor'un ilk 11'i ve yedekleri ise şöyle:

HATAYASPOR: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Mehdi, Ruben, Saba, Adama Traore, Ayoub, Diouf

Yedekler: Abdullah, Eren, Falette, Burak Çamoğlu, Bülent, Emre, Muhammed, Sadık, Kamara, Saint Louis