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Spor

Hatayspor, Fransız stoper Billong'u transfer etti

Atakaş Hatayspor, Fransız stoper Billong ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

22 Eylül 2020 Salı 17:34 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 17:34
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Atakaş Hatayspor, Serie A ekiplerinden Benevento'dan 26 yaşındaki Fransız stoper Jean Claude Billong ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo beyazlı kulübün resmi internet sitesinden Billong'un transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz İtalya Serie A ekiplerinden Benevento Calcio’da forma giyen 26 yaşındaki Fransız stoper Jean Claude Billong ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Osman Çalgın Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Jean Claude Billong’a ve Atakaş Hatayspor’umuza hayırlı olsun."

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