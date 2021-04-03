03 Nisan 2021 Cumartesi 18:10 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 18:11

Hatayspor'da Boupendza'nın Galatasaray maçı öncesinde koronavirüs testinin önce pozitif sonra negatif çıkması tartışmalara yol açmıştı. Yıldız isim maç kadrosuna alınmadı.

Gabon Milli Takımı kafilesinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve Türkiye'ye geldikten sonra bir test daha yaptırdığı ve negatif sonuç aldığı belirtilen Boupendza, Galatasaray maçı kadrosunda yer almadı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Gabon milli takımından bu sabah donen oyuncumuz Aaron Boupendza'nın Türkiye'de yapılan ikinci testi de negatif çıkmıştır, oynamasında bir sakınca kalmamıştır. Oyuncumuzun oynayıp oynamaması ile ilgili kararı hocamız verecektir." ifadeleri kullanılmıştı.