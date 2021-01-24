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Spor

Hatayspor, Gaziantep FK deplasmanında puanı 90+8'de kurtardı

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK evinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 1-0'lık üstünlüğünü koruyamadı ve Hatayspor 90+8'de bulduğu golle durumu 1-1'e getirerek sahadan 1 puanla ayrıldı.

24 Ocak 2021 Pazar 22:12 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 22:12
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Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadelede son saniyede gelen golün ardından 1-1'lik sonuç çıktı ve iki takım sahadan 1 puanla ayrıldı.

Yeni hocası Ricardo Sa Pinto ile ilk maçına çıkan Gaziantep FK'ya üstünlüğü getiren gol, 30. dakikada Muhammet Demir'in asistinde Jefferson ile geldi. Tam maç bu skorla bitecek derken Hatayspor, 90+8. dakikada Morais'in kendi kalesine yaptığı vuruşla golü buldu ve maç 1-1 sonuçlandı.

Bu sonucun ardından puanını 35 yapan Gaziantep FK'ya karşın Hatayspor ise son 5 maçta 4. kez puan kaybı yaşayarak 32 puana yükseldi.

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK evinde Galatasaray ile karşılaşacakken, Hatayspor deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.

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