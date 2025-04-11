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Spor

Hatayspor, Gaziantep FK için hazırlanıyor

Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak Atakaş Hatayspor, zorlu deplasman öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

AA11 Nisan 2025 Cuma 16:27 - Güncelleme:
Hatayspor, Gaziantep FK için hazırlanıyor
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yaptı.

İdmanda futbolcular, hava topu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Hatay temsilcisi, yarın yapacağı idmanın ardından Gaziantep'e hareket edecek.

Hatayspor ile Gaziantep FK, 13 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Gaziantep Stadı'nda karşılaşacak.

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