Hatayspor, Gaziantep FK için hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yaptı.
İdmanda futbolcular, hava topu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Hatay temsilcisi, yarın yapacağı idmanın ardından Gaziantep'e hareket edecek.
Hatayspor ile Gaziantep FK, 13 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Gaziantep Stadı'nda karşılaşacak.