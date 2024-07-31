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Spor

Hatayspor, hazırlık maçında yenişemedi

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, düzenlenen hazırlık maçında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hazem ile 1-1 berabere kaldı.

DHA31 Temmuz 2024 Çarşamba 18:49 - Güncelleme:
Hatayspor, hazırlık maçında yenişemedi
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Hatayspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hazem ile 1-1 berabere kaldı.

Erzurum kampının son hazırlık maçında Hatayspor sahaya kalede Bekaj; savunmada Kamil, Kilama, Burak; orta alanda Cemali, Massanga, Hodzic; kanatlarda Funsho, Jonathan; forvette ise Strandberg 11'i ile çıktı. İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan mücadelede Hatayspor'un golünü penaltıdan Carlos Strandberg kaydetti.

Hatayspor, Erzurum kampını tamamladı. Bordo-beyazlı kulüp hazırlıklarını Mersin'deki tesislerinde sürdürecek.

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