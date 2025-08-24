İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Hatayspor, Hugo Almeida'yı açıkladı

1. Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktörlük görevine Hugo Almeida'nın getirildiğini açıkladı.

24 Ağustos 2025 Pazar 21:28
Hatayspor, Hugo Almeida'yı açıkladı
1. Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktörlük görevine Hugo Almeida'nın getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Takımımızın teknik direktörlük görevine Hugo Miguel Pereira de Almeida getirilmiştir. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Bem-vindo!"

Geçtiğimiz sezon Bodrum FK'de yardımcı antrenörlük yapan 41 yaşındaki çalıştırıcı, ilk tam zamanlı teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.

Genç teknik adam, daha önce 2 maç geçici teknik direktör olarak İran ligi ekiplerinden Sepehan'da görev yapmıştı.

Hugo Almeida ülkemizde 2011-2014 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giymişti.

