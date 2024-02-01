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Spor

Hatayspor, Hull City'den transferi açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Hull City'de forma giyen Doğukan Sinik'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

1 Şubat 2024 Perşembe 18:11 - Güncelleme:
Hatayspor, Hull City'den transferi açıkladı!
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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, kadrosunu Hull City'den Doğukan Sinik ile güçlendirdi.

Hatayspor, 25 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Doğukan Sinik Atakaş Hatayspor'umuzda! Tecrübeli sol kanat oyuncusu Doğukan Sinik'in sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Doğukan Sinik'e hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Doğukan Sinik, bu sezon Hull City'de sadece 1 maçta süre buldu.

2022 yazında Antalyaspor'dan Hull City'ye transfer olan milli futbolcu, daha sonra Ocak 2023'te Akdeniz ekibine kiralık olarak geri dönmüştü.

Doğukan Sinik'in, Hull City ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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