Hatayspor ile Göztepe yenişemedi

Süper Lig'in 16. haftasında Hatayspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Göztepe, 12. dakikada Romulo'nun penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Hatayspor, 52. dakikada Vincent Aboubakar ile eşitliği buldu ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Göztepe'de Taha Altıkardeş, Hatayspor ile oynanan maçta sakatlandı.

Taha, karşılaşmanın ikinci yarısında başına bir darbe aldı. 21 yaşındaki futbolcu, tedavisi sonrası kısa bir süre sonra oyuna devam etti.

Taha Altıkardeş, daha sonra ise oyundan çıkmak zorunda kaldı. Genç futbolcu, 67. dakikada yerini Koray Günter'e bıraktı.

Taha Altıkardeş, oyundan çıktıktan sonra hastaneye götürüldü.

PUAN DURUMU

Hatayspor ile Göztepe arasındaki beraberliğin ardından Hatayspor 9, Göztepe 25 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Göztepe, evinde Rizespor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Victor Hugo'nun kaleci Erce Kardeşler'i çalımlayıp dar açıdan şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

6. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topu önünde bulan Victor Hugo'nun şutunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi. Pozisyonda Calvo'nun topa eliyle müdahale edip etmediğinin belirlenmesi için maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR'a gitti.

12. dakikada Göztepe öne geçti. VAR incelemesinin ardından Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Romulo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

21. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Fernandes'in sert vuruşunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

PENALTI İPTAL OLDU

30. dakikada Fernandes'in düşürülmesiyle Hatayspor serbest vuruş kazandı. Rui Pedro'nun kullandığı serbest atışta top, Victor Hugo'dan döndü. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, ilk anda penaltı noktasını gösterdi. VAR hakemi, 32. dakikada pozisyonu incelemesi için Atilla Karaoğlan'ı çağırdı. VAR'da pozisyonu inceleyen Karaoğlan, penaltı kararını iptal etti.

45. dakikada Rivas'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Aboubakar'ın sert şutunda, kaleci Lis meşin yuvarlağı önledi. Savunma topu uzaklaştırdı.

45+7. dakikada Romulo'nun altıpas içerisine ortasında Victor Hugo meşin yuvarlağı kafayla kaleye doğru gönderdi. Kaleci Erce Kardeşler, topu ayaklarıyla çizgiden çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada Görkem Sağlam'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Aboubakar'ın sert vuruşunda, kaleci Lis meşin yuvarlığı kornere çeldi.

52. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Rivas'ın altıpas içerisine gönderdiği topa iyi yükselen Aboubakar, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

75. dakikada Rui Pedro'nun savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Aboubakar, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Lis'i geçmeye çalışan Aboubakar açısını kaybedince Fernandes'e topu aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

77. dakikada Dennis'in pasında topla buluşan Matsuki'nin ceza sahası içerisinden sert vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.