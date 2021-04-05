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Spor

Hatayspor, Karagümrük maçına 4 eksikle çıkacak

Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak Hatayspor'da, sakatlıkları süren Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı olan Strahil Popov ve Mesut Çaytemel forma giyemeyecek.

AA05 Nisan 2021 Pazartesi 09:40 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 09:40
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.

Ligdeki son maçında Galatasaray'ı sahasında 3-0 yenen bordo-beyazlı ekip, 49 puanla 6. sırada bulunuyor.

Hatayspor'da sakatlıkları süren Selim Ilgaz ve Soner Örnek kadroda yer almazken, Strahil Popov ve Mesut Çaytemel de kart cezaları nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan müsabakayı bordo-beyazlı ekip 3-1 kazanmıştı.

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