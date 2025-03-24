İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2025 Pazartesi / 25 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0044
  • EURO
    41,2885
  • ALTIN
    3696.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hatayspor, Kayserispor mesaisine başladı
Spor

Hatayspor, Kayserispor mesaisine başladı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Hatayspor maçın hazırlıklarına başladı.

AA24 Mart 2025 Pazartesi 15:40 - Güncelleme:
Hatayspor, Kayserispor mesaisine başladı
ABONE OL

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yaptı.

İdmanda futbolcular dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.

Hatayspor, 28 Mart Cuma günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.