Spor

Hatayspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu ertelendi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle ertelendi.

9 Ekim 2025 Perşembe 18:58
Hatayspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu ertelendi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı. Genel kurulun, 16 Ekim Perşembe günü bu kez çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirileceği açıklandı.

EXPO Kisecik Yerleşkesi'nde yapılması planlanan genel kurula, kulüp başkanı Hikmet Çinçin, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı. Ancak yeterli sayıya ulaşılamayınca genel kurul gerçekleştirilemedi. Genel kurul toplantısının, 16 Ekim Perşembe günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağı duyuruldu.

Kulüp Başkanı Hikmet Çinçin, burada yaptığı konuşmada, kongrede seçilecek olan ismin, takımı mevcut durumundan kurtaramayacağını savundu. Hatayspor'a herkesin el uzatması gerektiğini belirten Çinçin, "Burada çözüm şehrin büyüklerinde, Büyükşehir Belediyesinde, Hatay Valisinde ve bölge milletvekillerinde" dedi.

Çinçin, kongrede aday olmadığını ve hiçbir adaya da destek vermediğini kaydetti.

