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Spor

Hatayspor, Mame Diouf'u transfer etti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Stoke City forması giyen 32 yaşındaki forvet Mame Diouf'la 1+1 yıllığına anlaştı.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 18:58 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 18:58
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Güney ekibi prensip anlaşmasına vardığı 32 yaşındaki golcüyü Türkiye'ye getirdi. Senegal'li futbolcunun sağlık kontrollerinden sonra sözleşme imzalaması bekleniyor.

İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona eren Diouf'un etkili bir kariyeri bulunuyor.

1987 yılında Senegal'in başkenti Dakar'da doğan futbolcu, 2007 yılında transfer olduğu Molde'nin ardından, Manchester United, Blackburn Rovers ve Hannorver takımlarında da forma giydi.

Son olarak İngiliz ekibi Stoke City'de forma giyen Mame Diouf kariyerinde 361 maça çıkarken, 117 gol attı ve 50 de asist yaptı.

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