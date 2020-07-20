20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:12 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:28

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor'da, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolları ayrılmasına karar verildi.

Hatayspor'da Sportif Direktörlüğe Fatih Kavlak, yardımcı antrenörlüğe ise Gökhan Zan getirildi.

Bordo beyazlılarda teknik direktörlük için Igor Tudor'un adı geçiyor.

3 YILDA 3 TAKIMI SÜPER LİG'E ÇIKARDI

TFF 1'inci Lig'de bu sezon Hatayspor'u Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mehmet Altıparmak, geçen sezon Gaziantep FK'yı, bir önceki sezon ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkarmıştı. Altıparmak, TFF 1'inci Lig'de üst üste 3 farklı takımı bir üst lige çıkararak önemli bir başarıya imza atmıştı.