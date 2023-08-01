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Spor

Hatayspor, Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, daha önce Fenerbahçe forması da giyen, bonservisi Stuttgart'ta olan Ömer Faruk Beyaz'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

1 Ağustos 2023 Salı 13:51 - Güncelleme:
Hatayspor, Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattı
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Hatayspor, Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna kattı.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen genç orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz ile satın alma opsiyonlu, 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladık. Ömer Faruk Beyaz Stuttgart'ın izniyle İtalya kampımıza katıldı. Ömer'e ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe altyapısından yetişen Ömer Faruk Beyaz, 2021/22 sezonunda Stuttgart'a Transfer oldu.

20 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını FC Magdeburg'da kiralık olarak geçirmiş, devre arasında Stuttgart'a dönmüştü.

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