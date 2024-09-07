Hatayspor Özhan Pulat ile yolları ayırdı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik direktörümüz Özhan PULAT ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Özhan PULAT ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz."

HATAYSPOR KARNESİ

Hatayspor ile 8 maça çıkan Pulat, 1.13 maç başı puan ortalaması yakaladı.

RIZA ÇALIMBAY SESLERİ

Atakaş Hatayspor'da teknik direktörlük koltuğuna Rıza Çalımbay'ın oturması bekleniyor.

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