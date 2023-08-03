Hatayspor, Sam Adekugbe'nin ayrılığını duyurdu

Hatayspor, takımın Kanadalı sol beki Sam Adekugbe'nin MLS ekiplerinden Vancouver Whitecaps'e transfer olduğunu açıkladı.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Hatayspor'dan takımdan ayrılan isimlere bir yenisi daha eklendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın Kanadalı sol beki Sam Adekugbe'nin, MLS ekiplerinden Vancouver Whitecaps'e transfer olduğu açıklandı.

28 yaşındaki Sam Adekugbe, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da forma giymişti. Galatasaray formasıyla 6 resmi maça çıkan Adekugbe, 1 asist kaydetmişti.