İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Kasım 2020 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,442
  • EURO
    9,8946
  • ALTIN
    518.051
  • BIST100
    1169
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hatayspor, Şanlıurfaspor maçına hazır
Spor

Hatayspor, Şanlıurfaspor maçına hazır

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Şanlıurfaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

IHA04 Kasım 2020 Çarşamba 15:35 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 15:35
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, TFF 2. Lig takımlarından Şanlıurfaspor’la karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçı hazırlıklarını Osman Çalğın Tesisleri’nde yapılan antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Oyuncular daha sonra pas drili, şut ve dar alan çalışmasıyla idmanı tamamladı. Yaklaşık 1 saat süren antrenmanın ardından futbolcular maç saatini beklemeye koyuldu.

Hatayspor’la, Şanlıurfaspor’un karşılaşacağı mücadele yarın saat 20.30’da Antakya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.