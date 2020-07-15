İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2020 Çarşamba / 24 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8659
  • EURO
    7,8556
  • ALTIN
    398.445
  • BIST100
    117741
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hatayspor Selçuk İnan ve İsmail Köybaşı'yı istiyor
Spor

Hatayspor Selçuk İnan ve İsmail Köybaşı'yı istiyor

Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor'un Başkan Nihat Tazearslan, Selçuk İnan'ın transferi için Galatasaray ile bir görüşme yaptıklarını açıkladı. Bu arada Hatayspor'un Granada'da forma giyen İsmail Köybaşı'yı da transfer etmek istediği öğrenildi.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 16:43 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 16:43
ABONE OL

TFF 1.Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyon olup Süper Lig'e çıkmayı başaran Hatayspor yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Hatayspor'un transfer etmek istediği isimlerden birinin Hataylı olan ve İspanya'da Granada forması giyen İsmail Köybaşı olduğu öğrenildi.

Kariyerinde Gaziantepspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen İsmail Köybaşı, Ağustos 2019'da Granada ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

NİHAT TAZEARSLAN'DAN SELÇUK İNAN AÇIKLAMASI

Hatayspor'da Başkan Nihat Tazearslan, TRT SPOR özel yayınında Galatasaraylı Selçuk İnan ile ilgili soruya, "Selçuk İnan ile bir görüşme oldu. Ama Galatasaray'da devam edecek diye biliyorum. İstiyoruz elbette. Memleketimizin çocuğu, Hataylı Selçuk. Yaklaşık 2 hafta önce Galatasaray ile Selçuk İnan için bir transfer görüşmesi yaptık. Galatasaray'da devam edecek diye biliyorum. Son durum şimdilik böyle..." yanıtını vermişti.

TRT SPOR

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.