Spor

Hatayspor sezonu 3 puanla kapattı

Hatayspor, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Vanspor FK'yı 3-1 mağlup etti.

AA1 Mayıs 2026 Cuma 17:12
Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında İmaj Altyapı Vanspor FK'yi 3-1 yendi.

STAT: Sarıseki Fuat Tosyalı

HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Ömer Yasin Gezer, Kurtuluş Aslan

ATAKAŞ HATAYSPOR: Emir Dadük, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Yılmaz Cin (Dk. 72 Deniz Aksoy), Ünal Emre Durmuşhan, Ali Yıldız (Dk. 63 Melih Şen), Seyit Gazanfer, Cenk Doğan, Yunus Azrak (Dk. 88 Ersin Aydemir), Ensar Arslan (Dk. 87 Chaadaev), Mustafa Said Aydın (Dk. 63 Cemil Berk Aksu)

İMAJ ALTYAPI VANSPOR FK: Batıhan Gebecelioğlu, Hostikka, Aliou Traore, Junior, Regis, Alper Emre Demirol, Emir Bars, Medeni Bingöl, Güvenç Usta, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım (Dk. 69 Mehmet Özcan), Muhammed Çoksu (Dk. 55 Faruk Can Genç)

GOLLER: Dk. 66 Ünal Emre Durmuşhan, Dk. 73 Yunus Azrak, Dk. 86 Ensar Arslan (Atakaş Hatayspor), Dk. 90+3 Hostikka (İmaj Altyapı Vanspor FK)

SARI KARTLAR: Dk. 37 Regis, Dk. 47 Traore, Dk. 75 Hostikka (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 44 Yunus Azrak, Dk. 68 Cemil Berk Aksu, Dk. 69 Emir Dadük (Atakaş Hatayspor)

