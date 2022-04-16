Hatayspor - Sivasspor maçından galip çıkmadı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33. haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Benzia'nın soldan ceza sahasına ortasına Mame Diouf kafa vuruşunu yaptı, direk dibinde müsait pozisyonda olan Sadık Baş dokunamayınca, savunmanın müdahalesi ile top kornere çıktı.

27. dakikada Erdoğan'ın sağdan ortasında top, ceza sahası çizgisi üzerinde bulunan Adekugbe'nin eline çarpınca hakem önce serbest vuruş verdi, daha sonra VAR'ın uyarısı ile penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada beyaz noktaya gelen Ziya Erdal penaltı atışını gole çevirdi. 0-1

35. dakikada El Kaabi'nin pasında savunmaya çarpan top Mame Diouf'un önünde kaldı. Diouf ceza sahası içinde solda bomboş pozisyonda olan Benzia'ya pasını aktarırken, bu oyuncunun şutunda top kalecide kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada Sivasspor'un kalabalık bir şekilde yüklendiği anda Ahmet Oğuz sağ kanattan ortasını yaptı, ceza alanı sol çaprazından Gradel'in yerden şutunda ön direkteki Ulvestad topu tamamlamak istedi ancak açıyı kapatan Munir gole izin vermedi.

52. dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan ceza sahasına yapmak istediği ortada topa Adekugbe ayak koydu. Ceza sahası dışına doğru açılan meşin yuvarlak Erdoğan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Munir son anda topu kornere çeldi.

61. dakikada Sadık Baş'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Benzia'nın bekletmeden çektiği sert şut ağlarla buluşturdu. 1-1

71. dakikada El Kaabi'nin ceza alanına gönderdiği pasta meşin yuvarlakla buluşan Benzia'nın müsait pozisyondaki vuruşunda kaleci Ali Şaşal başarılı oldu.

74. dakikada Demir Grup Sivasspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Ziya Erdal'dan pası alan Fajr uzaklardan kaleyi denedi, yakın köşeye sert giden topu Munir güçlükle çeldi.

88. dakika a Sefa'nın pasıyla topu alan Yatabare'nin ceza sahası sol köşesinden sert vuruşu üstten direkten oyun alanına döndü.

STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Ozan Ergün, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir - Kamil Ahmet Çörekçi (Dk.46 Lobjanidze), Sackey, Falette (Dk. 46 Fatih Kurucuk), Adekugbe, Onur Ergün (Dk. 86 Selimcan Temel), Boudjemaa, Sadık Baş, Benzia (Dk. 77 Saint-Louis), El Kaabi (Dk. 86 Bertuğ Özgür Yıldırım), Diouf

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural – Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Cofie (Dk. 65 Hakan Arslan), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 65 Fajr), Ulvestad, Gradel (Dk. 80 Sefa Yılmaz), Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare (Dk. 89 Konate)

GOLLER: Dk. 61 Benzia (Atakaş Hatayspor) – Dk. 28 Ziya Erdal (P) (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Sackey, Munir (Atakaş Hatayspor) – Gradel (Demir Grup Sivasspor)