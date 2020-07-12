12 Temmuz 2020 Pazar 19:41 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 19:41

TFF 1. Lig'in 33. haftası nefesleri kesti. deplasmanda Adanaspor'u 2-1 mağlup eden Hatayspor, son haftaya girerken liderliği ve Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. 33. haftada playoff hattında da dikkat çeken sonuçlar çıktı.

HATAY GEREKENİ YAPTI

Lider Hatayspor, küme düşen Adanaspor'a konuk olduğu maçta ecel terleri döktü ve geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak Süper Lig biletini kaptı. Adanaspor, 54. dakikada Umut'ın kırmızı kart görmesinden 5 dakika sonra Roni ile golü bularak öne geçti. Hatayspor'un beraberlik sayısı, 78. dakikada Barbosa ile geldi. Adanaspor'da 85. dakikada da Eze kırmızı kart gördü ve ev sahibi maçı 9 kişi tamamladı. Hatayspor'a galibiyeti getiren gol, 89. dakikada Yusuf'tan geldi. Bu sonuçla puanını 63 yapan Hatayspor Süper Lig'i garantiledi.

MEHMET ALTIPARMAK TARİHE GEÇTİ

Mehmet Altıparmak TFF 1. Lig tarihinde üst üste 3. kez bir takımı Süper Lig'e çıkaran ilk isim oldu. Altıparmak, geçen sezon Gaziantep FK'yi, ondan önceki yıl da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşımıştı.

Altıparmak, "Türkiye'de bunu yapan ilk hoca oldum. Türkiye'de ilk olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Bu benim için ayrı bir kıvanç" dedi.

TFF 1. Lig'de puan durumu

(63) Hatayspor

(59) Erzurum BB

(58) Adana Demirspor

(57) Akhisarspor

(56) Bursaspor

(53) Karagümrük

(51) Altay