Hatayspor Teknik Direktörü Yılmaz Bal: İyi mücadele ettik

Hatayspor Teknik Direktörü Yılmaz Bal, 2-1 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu söyleyen Bal, "9 eksiğimiz vardı. Oyuncularımı kutluyorum. İyi mücadele ettiler. Topu onlara verdik. Top onlarda daha fazla gözüktü. Biz de onları durdurup, dikine oynayıp, pozisyon bulmaya çalışıyorduk. Golü de bulduk. Talihsiz iki golle maçı bitirdik. İstemezdik böyle bitsin. Mutluyum, 9 puanımız olabilir ama ilerisi için bu maç taraftarımıza ümit verdi. Bundan sonraki maçlar daha fazla istekle alt sıralardan yukarı tırmanan bir Hatayspor izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.