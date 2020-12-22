22 Aralık 2020 Salı 15:57 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 16:04

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan Hatayspor - Trabzonspor maçını Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Savranlar yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Cihan Aydın. Maçın VAR koltuğunda Zorbay Küçük otururken, AVAR'da ise Serkan Ok bulunuyor.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

HATAYASPOR: Munir, Katranis, Billong, Pablo, Popov, Aabid, Boupendza, Akintole, Traore, Ribeiro, Diouf

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

HATAYSPOR: 0 - TRABZONSPOR: 0 (CANLI ANLATIM)

- Karşılaşma başladı...