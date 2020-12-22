Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan Hatayspor - Trabzonspor maçını Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Bitigen'in yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Savranlar yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Cihan Aydın. Maçın VAR koltuğunda Zorbay Küçük otururken, AVAR'da ise Serkan Ok bulunuyor.
Takımların ilk 11'leri şöyle:
HATAYASPOR: Munir, Katranis, Billong, Pablo, Popov, Aabid, Boupendza, Akintole, Traore, Ribeiro, Diouf
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
- Karşılaşma başladı...