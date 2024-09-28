Hatayspor, Trabzonspor mesaisinde

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, sabah saatlerinde Erdemli Atış Poligonu'nda, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının çalışmalarını sürdürdü.

Hatay ekibi, 90 dakika süren antrenmanda tam sahada çift kale maç oynadı. Bu haftayı 'BAY' geçecek olan Hatayspor, önümüzdeki hafta sonunda deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, Trabzonspor maçından puan veya puanlarla ayrılmak için takımla özel olarak ilgilendiği de öğrenildi. (DHA)