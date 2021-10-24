Hatayspor transfer teklifini resmen açıkladı! ''Mohammed Kamara'ya...''

AA 24 Ekim 2021 Pazar 17:14 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 17:14

Süper Lig'in 10. haftasında 1-1 beraberlikle sona eren VavaCars Fatih Karagümrük maçını değerlendiren Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul deplasmanından 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Savaş, "Yağış olduğu için futbolcular top tutmakta zorluk çekti ama iki takım da dirençli ve kora kor mücadele etti. Son pozisyonlarda biraz daha becerikli olsaydık galip gelme imkanımız vardı. Zirveye koşan iki takımın beraberlikle sonuçlanan maçında iki takım da 1'er puan kazandı. Deplasmanda 1 puan bizim için iyidir. İki takımı da tebrik ediyorum. Seyir zevki fena değildi. Takımımızın oyunundan ve bu sonuçtan memnunuz. Güçlü bir deplasmandan 1 puanla dönmek fena bir sonuç değil. Hatayspor'un hedefi ilk 10'da olmak ve zorlayabildiği kadar da üst sıraları zorlamak. Şu anki konumumuzdan memnunuz." şeklinde konuştu.

Ligde gelecek hafta oynayacakları Beşiktaş maçına değinen Savaş, "Geçen sene şampiyonluğu belirleyen maç, Beşiktaş-Hatayspor maçı gibiydi. Biz her rakibe karşı aynı azimle, aynı beklentiyle, galip gelmek için hazırlanıyoruz. Önümüzdeki maçta kim olursa olsun sahamızda galibiyet için sahaya çıkacağız. Yukarıdan aşağı düşmeden bu ligi bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"KAMARA'YA ORTADOĞU'DAN İYİ BİR TEKLİF VAR"

Mohammed Kamara'ya bir teklif olduğunu aktaran Savaş, "Şu anda Kamara'ya Ortadoğu'dan iyi bir teklif var. Onun dışında 2-3 oyuncumuz bazı takımlar tarafından takipte. Biz tarladan futbolcu buluyoruz. Süpermarkette futbolcu bulmadığımız için bizim için daha düşük maliyetli ve faydalı futbolcular almaya gayret ediyoruz. Bu sene de birkaç futbolcumuz ayrılabilir ama kulübe ekonomik olarak katkı sağlamaları lazım. Portföyümüz çok geniş. Hatayspor'a yakışan futbolcular almaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Avrupa'ya gitmek istediklerini söyleyen Lütfü Savaş, "Her takım ligde kalmak, yukarı tırmanmak, Avrupa'ya gitmek ister. Biz de ilk 4'te olursak Hatayspor iki yıllık periyotta çok başarılı olmuş olur. Geçen yıl 6.'ydık. Bu yıl ilk 4'te olursak Avrupa'yı zorlarız. Tabii ki Avrupa'ya gitmek isteriz." diyerek sözlerini tamamladı.