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Spor

Hatayspor yeni golcüsünü açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, son olarak Sloven ekibi Olimpija Ljubljana'da forma giyen Rui Pedro'yu renklerine bağladı.

9 Şubat 2024 Cuma 23:58 - Güncelleme:
Hatayspor yeni golcüsünü açıkladı!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Slovenya kulübü NK Olimpija Ljubljana'da forma giyen Rui Pedro'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rui Pedro ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "NK Olimpija Ljubljana forması giyen orta saha oyuncusu Rui Pedro ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Rui Pedro'ya takımımıza 'hoş geldin' diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

LJUBJANA RAKAMLARI

Rui Pedro, Sloven ekibiyle 64 maçta forma giydi. Portekizli forvet bu karşılaşmalarda ürettiği 18 gol ve 8 asist ile skora katkı sağlamayı başardı.

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