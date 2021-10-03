Hatayspor, Yeni Malatyaspor ve İrfan Buz'u ateşe attı!

3 Ekim 2021 Pazar 15:36 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 15:47

Süper Lig'in 8. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Yeni Malatya Stadyumu'ndan oynanan maçtan misafir takım 2-0 galip ayrıldı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Ayoub El Kaabi ve 70. dakikada Mohammed Kamara attı.

Hatayspor, Süper Lig'de son 6 maçta 5. galibiyetini aldı. Yeni Malatyaspor ise üst üste 5. maçından da yenilgiyle ayrıldı. Maç sırasında tribünlerden teknik direktör İrfan Buz ve Yeni Malatyaspor yönetimine yönelik "istifa" tezahüratları yapıldı.

Puanını 16'ya yükselten bordo beyazlılar 3. sırada yer alırken, 6 puanda kalan Malatya temsilcisi ise 17. sırada bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 8. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

9. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın uzaktan sert şutunda, top savunmaya çarparak kaleci Munir'de kaldı.

22. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tetteh, iki rakibinden sıyrılıp şutunu attı. Top direğin dibinden auta gitti.

34. dakikada gelen konuk ekibin atağında Mounir'in kaptırdığı topu alan Lobjanidze'nin ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Ertaç'ta kaldı.

35. dakikada Lobjanidze'nin ara pasına hareketlenen El Kaabi'nin vuruşunda, savunmaya çarpan top filelerle buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 konuk takımın üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

70. dakikada Saint Louis'in sol kanattan ortasında, arka direkte kafayı vuran Kamara, topu filelere gönderdi: 2-0.

81. dakikada serbest vuruş kullanan Mallan'ın ceza sahasına gönderdiği topa Wallece, arka direkte kafayı vurdu. Kaleci Munir son anda topu kornere tokatladı.

85. dakikada Kamara'nın vuruşunda, Ertaç gole izin vermedi.

Karşılaşma, 2-0 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Kısal

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Haddadi, Wallace, Semih Kaya (Dk. 59 Karim Hafez), Sadık Çiftpınar, Mustafa Eskihellaç, Aabid, Ndong, Nshimirimana (Dk. 46 Walter), Mounir (Dk. 69 Mallan), Tetteh

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro, Lobjanidze (Dk. 67 Kamara), Saint Louis (Dk. 90+2 Sadık Baş), Traore (Dk. 90+2 Emre Çolak), El Kaabi (Dk. 90+1 Özgür Yıldırım)

Goller: Dk. 35 El Kaabi, Dk. 70 Kamara (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 El Kaabi, Dk. 45+1 Munir, 87 Dk. Boudjemaa (Atakaş Hatayspor), Dk. 45+1 Ndong, Dk. 58 Sadık Çiftpınar (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)