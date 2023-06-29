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Spor

Hatayspor yeni sezon için çalışmalara başladı

Süper Lig'den ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına İstanbul'da yaptığı antrenmanla başladı.

AA29 Haziran 2023 Perşembe 21:30 - Güncelleme:
Hatayspor yeni sezon için çalışmalara başladı
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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geride kalan sezon Spor Toto Süper Lig'den çekilen Atakaş Hatayspor, 2023-2024 sezonu hazırlıklarına İstanbul'da yaptığı antrenmanla başladı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından yapılan çabukluk çalışmasıyla tamamlandı.

Antrenmana, milli takımlarında forma giyen ve izinli olan Saba Lobjanidze ve Sam Adekugbe dışında tüm oyuncular katıldı.

Bordo-beyazlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

KAMP PROGRAMI

İlk etap kamp çalışmasını 10 Temmuz'a kadar Riva'da sürdürecek Atakaş Hatayspor, ikinci etap çalışmasını 12-26 Temmuz tarihlerinde Topuk Yaylası'nda gerçekleştirecek.

Hatayspor, Mersin Erdemli'de yapımı devam eden antrenman sahalarının tamamlanmaması halinde, sezonun ilk maçı için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.

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