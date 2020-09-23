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Spor

Hatayspor yeni stadına kasım ayında kavuşacak

Süper Lig takımlarından Hatayspor, kasım ayından itibaren iç saha maçlarını yeni stadında oynamaya başlayacak.

AA23 Eylül 2020 Çarşamba 16:02 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 16:02
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Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un kulüp genel sekreteri Mustafa Özat, kasım ayından sonra iç saha maçlarını kentte inşa edilen yeni statta oynamaya başlayacaklarını bildirdi.

Özat, yazılı açıklamasında, kenti temsil etmenin gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını, oynadığı futbolla keyif veren bir takım olacaklarını belirtti.

Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini aktaran Özat, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe maçıyla başarımızın tesadüf olmadığını gösterdik. Biz skordan daha çok güzel oyun ve sportmenliğe önem veriyoruz. Hatay kültürü bunu gerektiriyor. Kasımpaşa maçı için tüm hazırlıklarımız tamam. Antakya Atatürk Stadı'nda gerekli iyileştirmeleri tamamladık. Umarım kasım ayından sonra da yeni stadımızda maçlarımızı oynamaya başlayacağız. Bütün takımlar bizim misafirimizdir. İnşallah yakın zamanda misafir takımlarımızı yeni stadımızda ağırlayacağız."

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