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Spor

Hatayspor'da, Eyüpspor maçı hazırlıkları tam gaz

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Eyüpspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam ediyor.

AA4 Nisan 2025 Cuma 14:39 - Güncelleme:
Hatayspor'da, Eyüpspor maçı hazırlıkları tam gaz
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yaptı.

İdmanda futbolcular, dar alan, hava topu ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Hatayspor, 6 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Mersin Stadı'nda Eyüpspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını yarınki idmanla tamamlayacak.

  • Atakaş Hatayspor
  • Eyüpspor
  • Murat Şahin

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