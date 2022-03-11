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Spor

Hatayspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları tamamlandı

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Hatayspor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA11 Mart 2022 Cuma 19:29 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 19:30
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcular, pas, top kapma ve dar alan çalışması yaptı.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

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