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Spor

Hatayspor'da Fatih Kavlak görevi bıraktı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da sportif direktör Fatih Kavlak, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

AA26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:08 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:08
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Kavlak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Süper Lig'deki ilk sezonlarında kendisini bu göreve layık görenlere teşekkürlerini sunarak, şunları kaydetti:

"Değerli futbol ailesi, Hatayspor'da yürütmekte olduğum sportif direktörlük görevinden ayrılmış bulunmaktayım. Başta Süper Lig'deki ilk sezonda beni bu çok önemli göreve layık gören onursal başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş'a ve yönetim kurulu üyelerimize, mükemmel bir uyum içerisinde çalıştığım teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'a, teknik ekibimize, kulüp çalışma arkadaşlarıma, kulübün geleceği için büyük emek harcayan altyapı ekibimize ve yanımızda olduklarını her zaman hissettiğim Hatayspor taraftarlarına teşekkür eder, Hatayspor'a yeni sezonda başarılar dilerim."

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