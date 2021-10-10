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Spor

Hatayspor'da Gaziantep maçı mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep ile karşılaşacak olan Hatayspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA10 Ekim 2021 Pazar 20:20 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 20:20
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Pazartesi günü sahasında Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmanlar teknik direktör Ömer Erdoğan, yönetiminde Osman Çalgın Tesisleri'nde gerçekleşti.

Hataysporlu futbolcular sabah antrenmanında çabukluk, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.

Akşam saatlerinde gerçekleştirilen ikinci idmanda ise 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması yapıldı..

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 sürdü.

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