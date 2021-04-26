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Spor

Hatayspor'da Gençlerbirliği maçı öncesi iki eksik

Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek Hatayspor'da Selim Ilgaz ve Soner Örnek sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

AA26 Nisan 2021 Pazartesi 10:42 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 10:42
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 38. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Antakya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Hatayspor, 54 puanla 6. sırada bulunuyor.

Ligde 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyeti olan Gençlerbirliği ise 35 puanla 20. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği maçı öncesi bordo-beyazlı ekipte kart cezalısı oyuncu bulunmazken, Selim Ilgaz ve Soner Örnek ise sakatlıkları nedeniyle yarın forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan müsabakayı başkent ekibi, 3-1 kazanmıştı.

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