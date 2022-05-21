Hatayspor'da Giresunspor maçı öncesi 4 eksik

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın sahasında GZT Giresunspor'u konuk edecek.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Bordo-beyazlılar son haftaya 50 puanla 13. sırada girdi. Son 8 maçını kazanamayan Hatayspor, bu süreçte 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Adama Traore, Kamil Ahmet Çörekçi ile İssac Sackey'in yanı sıra kart cezalısı Mame Diouf karşılaşmada forma giyemeyecek.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Giresun'da oynanan karşılaşmayı Hatayspor 1-0 kazanmıştı.