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Spor

Hatayspor'da iki eksik

Hatayspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak. Bordo-beyazlılarda Isaac Sackey ve Rayane Aabid sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

AA23 Ocak 2021 Cumartesi 09:49 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 09:49
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olan bordo-beyazlılar, ligin ilk yarısındaki son maçından galip ayrılmak istiyor.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, 31 puanla 6. sırada yer alıyor.

Bordo-beyazlılarda sakat oyuncu bulunmazken, Isaac Sackey ve Rayane Aabid sarı kart cezası nedeniyle Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.

Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından kara yoluyla Gaziantep'e gidecek.

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