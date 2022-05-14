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Spor

Hatayspor'da Issac Sackey belirsizliği

Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak Hatayspor'da, sakatlığı bulunan Issac Sackey'in durumu maç saatinde belli olacak.

AA14 Mayıs 2022 Cumartesi 09:36 - Güncelleme:
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 36 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonucunda topladığı 50 puanla 11. sırada bulunuyor.

Atakaş Hatayspor'da sakatlığı süren Adama Traore ve Kamil Ahmet Çörekçi, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Issac Sackey'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı Konyaspor 3-1 kazanmıştı.

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