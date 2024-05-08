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Spor

Hatayspor'da MKE Ankaragücü mesaisi sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Hatayspor'da maçın hazırlıkları sürüyor.

AA8 Mayıs 2024 Çarşamba 17:40 - Güncelleme:
Hatayspor'da MKE Ankaragücü mesaisi sürüyor
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mersin'de karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman yaptı.

Dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirilen basına kapalı antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Atakaş Hatayspor, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Mersin Stadı'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar 35 maça çıkan Hatayspor, bu karşılaşmalardan 34 puan toplayarak 18. sırada yer aldı.

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