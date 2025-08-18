İSTANBUL 30°C / 21°C
Spor

Hatayspor'da Murat Şahin dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekibi Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile yolların ayrıldığını duyurdu.

18 Ağustos 2025 Pazartesi 15:08
Hatayspor'da Murat Şahin dönemi sona erdi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Murat Şahin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Murat Şahin ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Şahin, Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun devre arasında Rıza Çalımbay'ın ardından teknik direktörlük görevine getirilmişti.

