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Spor

Hatayspor'da Ömer Erdoğan ilke imza attı! Galatasaray ve Beşiktaş...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden Hatayspor bu sezon bir ilke imza attı. Ömer Erdoğan yönetimindeki ekip, bu sezon sarı kırmızılıları en farklı skorla yenen takım olurken, Süper Lig'de Beşiktaş ile birlikte ceza sahası dışından en fazla gol atan takım oldu.

03 Nisan 2021 Cumartesi 22:15 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 22:18
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında ligin flaş ekibi Hatayspor, Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti. Ömer Erdoğan'ın yönetiminde Hatayspor, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçının ilk 30 dakikalık bölümünde Galatasaray'a iki gol atma başarısı gösterdiler. Başarılı bir maç çıkaran Hatayspor, sarı kırmızılılara bu sezon ilk kez ilk yarıda isabetli şut çektirmedi. Galatasaray bu sezon Süper Lig'deki en farklı yenilgisini Hatayspor'dan aldı.

BEŞİKTAŞ İLE ZİRVEDE

Galatasaray'ı 3-0'lık skorla geçen Hatayspor, bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş ile birlikte ceza sahası dışından en fazla gol atan takım oldu.

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