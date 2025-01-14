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Spor

Hatayspor'da teknik direktör arayışı hızlandı

FIFA'nın 2 dönem transfer yasağı getirdiği Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük görevi için arayışını hızlandırdı.

AA14 Ocak 2025 Salı 11:45 - Güncelleme:
Hatayspor'da teknik direktör arayışı hızlandı
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Ligde oynadığı 18 maçta aldığı 1 galibiyet ve 6 beraberlik sonucu topladığı 9 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, teknik direktör Çalımbay ile yolların ayrılması nedeniyle son 2 maçına sportif direktör Yılmaz Bal'ın yönetiminde çıktı.

Kulüp Başkanı Levent Mıstıkoğlu'nun istifa etmesinin ardından 10 Ocak'ta yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Hikmet Çinçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor bir dönemde takımı devraldıklarını belirterek, FIFA'nın borçlar nedeniyle kulübe 2 dönem transfer yasağı getirdiğini anımsattı.

Kararın kendileri için sıkıntılı olduğunu dile getiren Çinçin, "Bu kötü durumda mücadele etmeye devam edeceğiz. Transfer yasağı olduğu için eldeki sporcularla mücadele edeceğiz. Elimizdeki ve altyapıdaki futbolcularla yolculuğu sürdüreceğiz." dedi.

Çinçin, takımdaki futbolculara inandıklarını anlattı.

"TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞIMIZ BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE SON BULACAK"

Teknik direktör arayışını hızlandırdıklarını vurgulayan Çinçin, "Teknik direktör arayışımız birkaç gün içerisinde son bulacak. Muhtemelen Galatasaray maçından önce hocamızı tespit edip sahaya süreceğiz. Birden fazla isim var ama henüz kesinleşmiş biri yok. 1-2 gün içerisinde kesinleşecek." diye konuştu.

Çinçin, ligdeki son maça kadar onurlu mücadele edeceklerini, gelecek sezonun planlaması için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 17 Ocak Cuma günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

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